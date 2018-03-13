ФОТОФАКТ. На одесском пляже в песок "зарылся" BMW

Сегодня, 18:32

Машина стояла на песке между детской площадкой и навесами


Фото: Ольга Богданова

Фото: Ольга Богданова

Фото: Ольга Богданова

Фото: Ольга Богданова

На пляже "Ланжерон" в центре Одессы застряло авто. Иномарка зарылась в песок возле уреза воды и не могла самостоятельно выехать из рекреационной зоны. Об этом рассказала в соцсетях фотограф Ольга Богданова.

"Интересно, что это заколдованное место. Не первый раз так", – рассказала одесситка, уточнив, что в BMW были двое людей.

Отметим, что "заколдованный" пляж находится возле спуска для колясок, на который без особых трудностей можно свернуть с открытых для автомобилей аллей парка над морем.

Ранее сообщалось, что в Одессе автохам заехал на пляж и застрял в песке.

Также мы писали, что автолюбители превратили в бесплатную парковку один из пляжей в районе 11-й станции Большого Фонтана. Там прямо на песке в выходной день можно было увидеть с десяток припаркованных легковых автомобилей. Нарушители таким образом обошли платный паркинг.

А некоторым из-за наплыва туристов даже приходится оставлять авто прямо на лестнице. Так, на Ланжероновском спуске были замечены сразу несколько автомобилей, которые водители припарковали прямо на лестнице, не особо заботясь о комфорте пешеходов.
Ланжерон, песок, пляж, автолюбители

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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