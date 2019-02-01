На трассе Одесса – Измаил маршрутка попала в ДТП: есть жертвы

В результате столкновения пострадали 13 человек - у них травмы различной степени тяжести

На трассе Одесса – Измаил маршрутка попала в ДТП: есть жертвы 2019-02-01T00:15:00+02:00 Одесса В результате столкновения пострадали 13 человек - у них травмы различной степени тяжести

В Одесской области на трассе Одесса – Измаил в результате ДТП погибла женщина, еще 13 человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Так, вблизи села Николаевка столкнулись легковой автомобиль и маршрутка, которая следовала из населенного пункта Килия в Одессу. Впоследствии оказалось, что участником аварии стал и мопед.

Фото: полиция

В результате столкновения пострадали 13 человек – у них травмы различной степени тяжести. Все они были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видео: Думская

Ранее на автодороге Одесса – Овидиополь возле Гребного канала в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием маршрутного такси погибли двое полицейских.

Также сообщалось, что в Ровенской области перевернулась маршрутка с пассажирами.

Напомним, за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

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