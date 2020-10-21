Не хотел возвращать долг: под Одессой мужчина убил супругов-предпринимателей

В Одесской области полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве супругов-предпринимателей. Мужчина расстрелял семейную пару из пистолета, чтобы не возвращать долг.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП сегодня, 21 октября.

Известно, что в конце мая по месту жительства в селе Шабо Белгород-Днестровского района были обнаружены окровавленные тела 47-летнего мужчины и его 37-летней жены. Убитый оказался предпринимателем, он зарабатывал прокатом водных катамаранов в Затоке.

Полицейские проверили его личные и партнерские связи и вышли на след подозреваемого в тяжком преступлении. Как выяснилось, еще в 2018 году 51-летний односельчанин взял у потерпевшего в долг три водных велосипеды на сумму семь тысяч долларов США. Не желая возвращать долг, он решил избавиться от кредитора.

С приобретенным заранее пистолетом злоумышленник ночью пришел во двор мужчины и застрелил хозяина и его жену.

"Полицейские провели ряд обысков, во время которых изъяли не только вещественные доказательства причастности задержанного к двойному убийству (пистолет, из которого, в соответствии с баллистической экспертизы, были застрелены потерпевшие, патроны к нему, долговая расписка), но и гранату Ф-1 и около 200-х граммов пороха", – рассказал начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех.

Фигуранту дела сообщили о подозрении сразу по двум статьям "преднамеренное убийство" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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