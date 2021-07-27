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Не захотел ехать по новой полосе. В Одессе из-за пилота образовалась пробка из самолетов

27 июля 2021 21:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пилот сказал, что не сможет дальше двигаться – ширина рулежной дорожки не соответствует правилам

В Одессе пилот заблокировал движение по полосе. Коллаж "Сегодня"

В Одессе пилот заблокировал движение по полосе. Коллаж "Сегодня"

В Одесском международном аэропорту 27 июля собралась пробка из самолетов из-за одного из пилотов. Он отказался ехать по новой взлетно-посадочной полосе (ВПП).

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Об этом сообщает "Думская".

После приземления самолет Flydubai с ОАЭ проехал к месту стыка со старой ВПП и остановился, заявив, что не сможет рулить дальше, так как ширина дорожки не соответствует правилам авиакомпании.

После этого на ту же дорожку приземлился самолет SkyUp. Он тоже остановился, поскольку дорогу заблокировало первое воздушное судно.

Самолеты стояли на повороте. Данные Flightradar24
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Решили проблему с помощью аэродромного тягача, который сначала отбуксировал на взлетную полосу самолет SkyUp, а затем и злосчастный "Боинг".

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За это время около 400 пассажиров находились в салонах самолетов. А самолет Ryanair не смог вовремя отправиться – вылет в польский город Катовице задержали на 40 минут.

Напомним, в Одессе на территории аэропорта у одного из пассажиров рейса Одесса – Киев задымился в руках багаж.

Кроме того, в рамках развития регионального авиационного сообщения по программе "Большая стройка" запускаются новые рейсы в украинские города.

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