Ночь музеев в Одессе: чем будут удивлять

В этом году во время "Ночи музеев" обещают удивлять посетителей 3D-моделями экспонатов, марафоном и даже спиритическим сеансом

Одесские музеи зовут ценителей прекрасного и почемучек принять участие во всемирно известной акции по случаю их профессионального праздника. В этом году во время "Ночи музеев" они обещают удивлять посетителей 3D-моделями экспонатов, марафоном и даже спиритическим сеансом.

В этом году слоган акции — "Гиперкоммуникативные музеи. Новые возможности. Новые посетители". Замдиректора музея личных коллекций имени Блещунова Зоя Шинчук говорит, что в наше время такие учреждения выходят за рамки обычных выставок.

"Современные возможности позволяют музеям привлечь внимание посетителей в любой точке планеты", — говорит Шинчук, добавляя, что в этом году с их экспозицией можно будет ознакомиться в неожиданных местах.

Так, на Крымском бульваре, площади Независимости и в Зеленом театре установят модели-маркеры с QR-кодом. Если навести на код камеру смартфона, предварительно установив приложение для считывания таких шифров, можно будет увидеть 3D-модель одного из экспонатов.

ИНТЕРАКТИВ В МУЗЕЕ: "КВАРТИРА №6" И КВЕСТ

Уже в здании музея личных коллекций в пятницу откроют новое арт-пространство "Квартира №6" и выставку автопортретов современных украинских фотографов. А в субботу здесь пройдет интерактивный квест и будет работать зона творчества для детей и взрослых. С 17:00 от Крымского бульвара и площади Независимости в музей будут ходить бесплатные автобусы.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ: МУЗЫКА И "АМЕРИКАНКА"

В Одесском литературном музее 18 мая в 19:30 праздничная программа начнется с открытия выставки живописи художницы Татьяны Биновской. Кроме того, гости вечера смогут послушать инструментальный концерт и увидеть перформанс под названием "Эксцентричная американка" от актрисы и хореографа Айи Перфильевой. Стоимость входного билета — 100 грн.

ТРИ В ОДНОМ: МАРАФОН ПО ЛОКАЦИЯМ И ПОДАРКИ

А уже 19 мая с 11:00 литературный музей зовет на бесплатные экскурсии в рамках марафона по трем локациям учреждения — на ул. Ланжероновской, Пушкинской (музей Пушкина) и Черноморской (музей Паустовского). "Гости, которые посетят экскурсии на всех локациях, получат подарки", — интригуют организаторы.

"ЗЛОДЕИ И ГЕНИИ": ВЕЧЕР С ДУХАМИ И ТАНГО

Музей Западного и Восточного искусства подготовил театрализованную постановку о борьбе добра и зла. "Мы пригласили профессиональных актеров. Также мы подготовили интеллектуальные конкурсы, выступление музыкантов, показ мод и мастер-классы по танго и чарльстону", — рассказала нам научный сотрудник музея Анастасия Фролкова, отметив, что гости также смогут поучаствовать в спиритическом сеансе. Посетителям предлагают поддержать тематику вечера и нарядиться в стиле модерн. Обладатель лучшего костюма получит приз. Начало 18 мая в 19:30. Стоимость билета — 150 грн.

ОТ КРАЕВЕДОВ: ЗАГАДКИ И ГОСТИ ИЗ ОДЕССКОЙ ОПЕРЫ

В историко-краеведческом музее в субботу организуют день открытых дверей. "Преподаватель университета имени Мечникова проведет экскурсию "Загадки Хаджибея", затем состоится открытие выставки, посвященной архитектору Юрию Дмитренко, а вечером в помещении музея будут выступать артисты Одесской оперы", — рассказали "Сегодня" в музее. Начало в 12:00, вход свободный.

МУЗЕЙ ПО-НОВОМУ: МАСТЕР-КЛАССЫ И КОНЦЕРТ

Обновленный художественный музей ждет гостей в субботу в 13:00. Там проведут авторские экскурсии и покажут работы, которые раньше хранились в запасниках. А для детей проведут мастер-классы по графике. Вход в музей свободный, но стоимость одной экскурсии 50 грн. В 21:00 во дворе музея состоится концерт группы Pokaz & Co (200 грн).