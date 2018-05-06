Одессит пересек Северную Америку на велосипеде
Мужчина за полггода проехал от Аляски до Мексики
Одессит Руслан Верин не пожалел 20 тысяч долларов на исполнение своей мечты – пересечь на велосипеде Северную Америку – и за полгода проехал от Аляски до Мексики. По его словам, он десятки раз пробивал шины, ночевал под северным сиянием и в мексиканской пустыне.
33-летний бизнесмен отправился на другой континент самолетом и начал свое путешествие с маленького городка на Аляске и проехал более 12 тысяч километров. По его подсчетам, он пробыл в седле 700 часов, а ночевать ему приходилось на кладбище и даже в придорожном туалете. Свои приключения одессит снимал на видео и выкладывал в сеть.
"Туалет, велосипед, вы скажете нет, не может быть, он спал в туалете. Вот так вот у меня все уютненько, зато никакие медведи не приходили, тут было теплее, чем снаружи…" – признался он, добавив, что тяжелее всего ему приходилось в лютые морозы, которые достигали 30 градусов, и в жару – когда на термометре было более 50 градусов.
Путешествие обошлось мужчине в 20 тысяч долларов, причем львиная доля средств поступила от спонсоров. Готовился он к поездке недолго – много снаряжения осталось от предыдущих велопутешествий: ранее он объехал всю Африку и Азию.
"Доказывает другим, что что все те, кто хотят чего-либо, если они хотят чего-либо, то они должны воплощать это в жизнь. Не словами, а действительно поступками", – рассказал друг путешественника Александр Круглов.
Теперь в планах одессита – пересечь центральную и Южную Америку, также на двухколесном коне. В путешествие он намерен отправиться осенью, а летом будет искать спонсоров и зарабатывать на новую мечту.
Напомним, ранее житель британского города Плимут Бен Кумбс преодолел расстояние в 37 тысяч километров, чтобы выпить пива в самом северном и самом южном пабах мира.
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