Одессит поставил рекорд ради животных: тащил зубами теплоход

Украинский силач Олег Скавиш, известный как Тягнизуб, установил новый рекорд Украины – он притянул зубами 614-тонный теплоход "Верещагино" за трос к причалу судоремонтного завода в Черноморске.

Все данные, полученные во время фиксации, передадут на рассмотрение представителям Книги рекордов Гиннесса, ведь украинец побил мировой рекорд этой категории сразу по двум параметрам.









Фиксацию рекорда запланировали на 7:30. Именно в это время ожидалась наиболее благоприятная для такого действа погода. Пока судно в компании двух буксиров подходило к причалу, силач проверял карабины, трос, за который собирался тянуть плавучую махину, и всячески настраивался перед предстоящей "схваткой". Теплоход нужно было установить в строго определенном месте, что оказалось довольно непросто.

"Судно должно стоять практически перпендикулярно причалу на расстоянии порядка 20 метров, ни ближе, ни дальше. Но сейчас все мешает, сейчас достаточно большой ветер для такой операции, большая парусность" — пояснил журналистам "Сегодня" зампредседателя завода Евгений Желтиков, который, стоя на причале, руководил постановкой "Верещагино".

Заводчане отметили, что обычная швартовка "Верещагино" заняла бы у них от силы полчаса, но с необходимостью остановить судно в акватории на ветру и без якоря тут раньше не сталкивались.

В результате нос судна с двух сторон зафиксировали с помощью длинных канатов, привязанных к причалу, а затем с помощью буксира теплоход поставили в нужную позицию, а Олег Скавиш закусил капу, соединенную стальным тросом с якорем теплохода (конец троса скрутили, как лассо, и набросили на рог якоря), и, упираясь руками и ногами в специальную лестницу, двинулся по ней в противоположную от судна сторону.

"Лестница была четко выверена с нивелиром вплоть до десятых долей миллиметра. Рекорд должен быть чистый, аккуратный, красивый и зафиксированный", — отметил председатель правления завода Михаил Дудников.

Махина двинулась за рекордсменом, но, сдвинувшись на девять метров, Скавиш выпустил капу, чтобы не травмироваться, поскольку у него соскользнули ноги.

Представители Национального реестра рекордов Украины тем временем пояснили: "Требование Гиннесса – протянуть не менее чем на 15 метров. Предыдущий рекорд, который установили в этой категории, зафиксировали с меньшим тоннажем, но на расстояние в 15 метров".

ВТОРАЯ ПОПЫТКА

Силач не отчаялся и решил повторить попытку, ведь готовился он к этому дню почти два года, передвигая и более тяжелые суда.

"На тренировках двигал полторы тысячи тонн, почти в три раза больше, чем тут!" – заявил он и во второй раз шел медленнее, выверяя каждое движение и проверяя точки опоры. И прошел даже большую дистанцию, чем предполагалось, установив рекорд с показателем в 16,3 метра. Свое достижение Тягнизуб посвятил братьям нашим меньшим.

"Я хочу своим рекордом привлечь внимание к проблеме жестокого обращения с животными и призвать людей быть добрыми. Не обижайте братьев наших меньших, их некому защитить", - призвал Скавиш, добавляя, что недавно взял собаку из приюта.

Силач вспоминает: "Я долго думал, как бы мои зубы кому-то еще пользу приносили, поэтому делаю такие социальные акции". В повседневной жизни он педиатр. Говорит, известность упрощает ему общение с детьми.

ГИННЕСС И ТРЕБОВАНИЯ

Олег Скавиш уже дважды пытался попасть в Книгу рекордов Гиннесса, но оба раза получал отказ из-за нюансов процедуры фиксации.

"Можно оплатить услугу, чтобы их эксперт приехал и зафиксировал. Но чтобы сделать это в Украине, нужно порядка 16 000 долларов. Есть еще дистанционный способ, когда они выставляют условия, а ты фиксируешь и отправляешь. Но этот метод сложнее, придираются ко всему", — пояснил рекордсмен, в шутку добавив, что "поработал бы у них на такую зарплату эксперта".

В Украине Скавиш поставил уже 14 силовых рекордов, ему оказались "по зубам" трамвай, 165-килограммовая гиря, плавучий кран, самолет, а теперь и теплоход.

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"Сегодня" выбрала пять странных достижений украинцев, зафиксированных в Национальном реестре рекордов Украины. Некоторые рекорды, установленные нашими соотечественниками, вызывают только удивление.