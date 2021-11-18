Одесская область может выйти из красной зоны – дата

Сейчас в опорных больницах области занятость коек составляет 59%

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

Одесская область уже на следующей неделе может выйти из красной карантинной зоны и стать "желтой". В регионе заметили спад госпитализаций и уменьшение количества заражений коронавирусом.

Об этом сообщил заместитель губернатора Борис Волошенков, передает Odessa.online.

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Одесская область вскоре может стать "желтой"

Как рассказал Волошенков, если в регионе будет сохраняться спад показателей заболеваемости, то на следующей неделе область добьется показателей желтой зоны.

"Однако утвердить это должны будут на национальной комиссии по ТЭБ и ЧС", – отметил Волошенков.

Сейчас в опорных больницах области занятость коек составляет 59%. За вчерашний день лабораторно зафиксировано 1 055 случаев заражений, что почти на 500 меньше, чем за 18 ноября (1 504). Кислорода на сегодняшний день в запасе есть 50 тонн — такая же цифра была 17 ноября.

В Украине красных зон становится все больше. Фото: коллаж "Сегодня"

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Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 17 ноября, в Украине зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Среди больных – 1478 детей и 377 медработников.

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