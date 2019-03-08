Одесские артисты устроили прощальное шоу в аэропорту Нью-Йорка

В Нью-Йорке артисты Одесского театра оперы и балета устроили яркое представление

Одесские артисты устроили прощальное шоу в аэропорту Нью-Йорка 2019-03-08T15:42:00+02:00 Одесса В Нью-Йорке артисты Одесского театра оперы и балета устроили яркое представление

В аэропорту Нью-Йорка артисты Одесского театра оперы и балета устроили танцевальное представление. Их шоу выглядело, как флешмоб – будто незнакомые между собой туристы внезапно начали исполнять синхронные движения.

В итоге, одесситы сделали прощальный подарок – танец фурий из оперы "Орфей и Эвридика" – в честь окончания длительного гастрольного тура по Соединенным Штатам и Канаде.

Ранее в вестибюле вокзала "Киев-Пассажирский" прошел музыкальный флешмоб с участием военных музыкальных коллективов. Оркестранты исполнили песню, которая была написана в 1982 году, но в наши дни стала негласным символом армии и патриотического движения.

Музыканты расположились на ступеньках в фойе вокзала, также немало военных стояли в зале. Пассажиры с интересом наблюдали за происходящим и снимали действо на телефоны.

Также мы писали о том, как ко Дню памяти Героев Крут на бульваре Леси Украинки прошел марш курсантов. В нем приняли участие будущие военные из Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и студенты Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.

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