Ограбил прохожего: в Одессе на горячем поймали иностранца
Злоумышленника правоохранители задержали за считанные минуты
В Одессе правоохранители задержали иностранца, который ограбил прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Ограбление произошло на улице Академика Королева. Как выяснилось, гражданин одной из стран кавказского региона вырвал из рук прохожего мобильный телефон и бросился наутек. 35-летний пострадавший попытался остановить грабителя, но это ему не удалось. На мужчин обратили внимание полицейские, которые за считанные минуты догнали злоумышленника и вместе с похищенным гаджетом доставили в отделение полиции.
"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 ("Грабеж") Уголовного кодекса Украины. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме того, фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений", – рассказал заместитель начальника Таировскому отделения полиции Николай Древов.
Напомним, не так давно в Одессе правоохранители разоблачили и задержали вора-домушника. Мужчина оказался выходцем из кавказского региона.
Кроме того, ранее в Измаиле Одесской области задержали 57-летнего иностранца, которого подозревают в причастности к смерти пенсионерки.
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