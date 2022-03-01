Оккупанты обстреляли ракетами окрестности Измаила

1 марта утром был совершен ракетный удар по воинской части в Лощиновке под Измаилом. Об этом сообщает мэр Измаила.
"Прошу Вас оставаться по возможности дома – до полного выяснения оперативной обстановки", – призывает мэр Измаила Андрей Абрамченко.
1 марта утром был совершен ракетный удар по воинской части в Лощиновке под Измаилом. Об этом сообщает мэр Измаила.
"Прошу Вас оставаться по возможности дома – до полного выяснения оперативной обстановки", – призывает мэр Измаила Андрей Абрамченко.
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