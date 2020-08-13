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Оставила сына подруге и сбежала: в Одессе разыскивают мать-"кукушку" (видео)

13 августа, 19:39

Руслан Ровик Руслан Ровик

Копы выяснили, что женщина привлекалась к ответственности за проституцию

Одесские копы начали розыск женщины, которая месяц назад оставила своего семимесячного сына в общежитии у подруги, а сама уехала в неизвестном направлении.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, беглянка – жительница Кировоградской области.

Подруга целый месяц ждала возвращения матери ребенка, а потом отдала младенца ее бывшему сожителю, а тот – крестной матери. В конце концов, люди устали ждать "беглянку" и сообщили о происходящем в полицию.

Копы передали мальчика в детский дом. Медики оценили состояние здоровья ребенка как удовлетворительное.

Также выяснилось, что пропавшая женщина неоднократно привлекалась к ответственности за проституцию. Служба по делам детей намерена инициировать лишение ее родительских прав. В случае, если суд поддержит эту позицию, мальчика направят в центр реабилитации.

Видео: Нацполиция

Напомним, ранее прохожие нашли в коляске на улице Василевской двух девочек. Одной из них оказалось всего восемь месяцев, второй – два года.

Позже в столичной полиции рассказали подробности задержания женщины, которая бросила среди ночи своих маленьких дочек на улице.

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Одесса младенец мальчик

Источник: Сегодня

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