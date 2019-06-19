Истории иностранцев в Одессе: перуанец приехал учиться и обзавелся собственным бизнесом

Мужчина рассказал, как устроился в Украине и чем он зарабатывает на жизнь

Фото из архива Нивио Уамана. Фото: Сегодня

В Одессу ежегодно приезжают тысячи иностранных гостей – большинство из них просто хотят познакомиться с городом, отдохнуть и развлечься, но есть и те, кто пускает здесь корни.

"Сегодня" запускает спецпроект об иностранцах в Южной Пальмире, в котором мы расскажем, что заставило их осесть в городе. Первый собеседник — Нивио Уаман из Перу. Он живет в Украине уже 27 лет, а вот к нам перебрался около года назад. Тут он владеет небольшим перуанским баром и играет в этническом музыкальном бенде.

ПРОГРАММА ОБМЕНА.

До семилетнего возраста Нивио жил в горах Перу вместе с бабушкой и дедушкой, а после мама забрала его в столицу страны — Лиму.

"Я почувствовал большую разницу между свободной жизнью на природе, когда можно купаться в горной реке, ходить на рыбалку, кататься на лошадях и дышать свежим воздухом, и городской жизнью, где очень шумно и пыльно. На то время для меня это было дико", — поделился перуанец.

Он вспомнил, что в детстве очень любил школу.

"Я всегда ждал, когда закончатся каникулы, чтобы поскорее пойти в школу", – рассказал мужчина.

В Украину он приехал в 1991 году: по программе обмена его направили на учебу в Киевский институт международных отношений.

"По приезде мне сразу бросилась в глаза общая картина, не очень радостная на тот момент. Я сам приехал тогда из небогатой страны, но не мог понять, как люди могут так жить. У меня было очень много вопросов по поводу качества продуктов и одежды: ничего не было, а то, что присутствовало, было некачественным", – добавил мужчина.

Перуанец не признался, что тогда ему даже хотелось вернуться на родину, но он решил не отступать. К тому же были вещи, которые ему понравились.

"Например, тяга к знаниям. Люди много читали, занимались спортом и искусством. Для меня это было большим плюсом", — рассказал Нивио.

А вот борщ, ставший первым блюдом украинской кухни, которое попробовал тогда еще студент из Перу, ему не понравился.

"Наверное, из-за того, что я ел его в студенческой столовой. Но в конце учебного года наша преподаватель пригласила нас, студентов, к себе домой. Вот она приготовила настоящий украинский борщ. И это было действительно очень вкусно. Небо и земля по сравнению с первым опытом. Мы никогда не думали, что он может быть таким вкусным", — вспоминает перуанец.

КРЫМСКИЙ ВОПРОС.

Спустя несколько лет после окончания института Нивио перебрался в Ялту. К тому моменту он уже обзавелся семьей, но супруга и дети остались в украинской столице. На юге перуанец открыл сувенирные лавки и участвовал в различных музыкальных проектах. Признается, что всегда любил музыку и играл на духовых этнических инструментах коренных народов Америки.

Но после событий 2014-го он оставил на полуострове все и вернулся в Киев, а спустя какое-то время вместе с семьей переехал в Одессу.

"Учитывая, что я почти всю сознательную жизнь провел в Украине, было бы неправильно в той ситуации оставаться в Крыму. Мне пришлось отказаться и от работы, и от квартиры", — рассказал он.

В Южной Пальмире Нивио оказался благодаря случайной встрече в Ялте: одесский продюсер познакомился с творчеством перуанца в Крыму и пригласил его в музыкальный проект под названием El Dorado Orchestra. Перуанец является одним из четырех солистов в группе.

"Я как человек, который исполняет народную и этническую музыку коренных народов Америки, могу сказать, что это один из самых красивых, амбициозных и интересных проектов", — признался он.

ПЕРУ В ОДЕССЕ.

Нивио признался, что из-за работы у него мало времени для отдыха и знакомства с городом. Тем не менее Одесса не смогла оставить его равнодушным.

"Мне понравилось, что этот город небольшой. Историческая часть Одессы отдаленно напоминает мне мою родину, где тоже есть очень много старых домов. Кроме того, здесь люди веселее, сразу чувствуется темперамент южного человека", — отмечает перуанец.

У нас Нивио открыл небольшой уютный перуанский бар, где не только угощает посетителей блюдами южноамериканской кухни, но и время от времени выступает.

"Этот бар — место встречи творческих людей. Необычный формат в стиле мезоамерики привлекает много людей", — говорит наш собеседник.

Он считает, что Украина 1991-го и Украина сегодня — это, в хорошем смысле слова, две разные страны, и дальше все будет меняться только в лучшую сторону.

БЛИЦ: О ГОРОДЕ И ВПЕЧАТЛЕНИЯХ.

— Какое ваше любимое место в Одессе? — Александровский проспект. Там Книжный рынок, лавки с кофе и можно купить винил.

— Какими были впечатления от знакомства с одесской кухней? — В этом плане я немного разочарован. Учитывая, что здесь море, то, как мне кажется, должно быть много свежей и разной рыбы. С этой проблемой мы столкнулись в самом начале, когда открывали бар. Хотели, чтобы в меню в закусках была рыба, потому что Перу славится этим. Но потом поняли, что не можем ставить эти позиции здесь (ассортимент рыбы у нас маловат, как для приморского города, а цены на нее кусаются. — Авт.).

— Какое впечатление производят одесситы? — Веселые и ленивые. Были бы здесь пальмы, одесситы повесили бы на них гамаки и наслаждались побольше солнцем. Настолько здесь хорошо!

— Кем видите себя через 20 лет? — Человеком, который по-прежнему занимается музыкой, встречается с интересными и творческими людьми.

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