Под Одессой автомобиль протаранил толпу митингующих

Сегодня, 20:24

Пострадал полицейский


od.npu.gov.ua

od.npu.gov.ua

В Одесской области, в Беляевском районе, во время мирной акции мужчина на автомобиле въехал в толпу людей

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

Во время акции водитель автомобиля "Дэу", не подчинился требованиям полицейских и поехал в толпу людей на пешеходном переходе. Один из патрульных пытался остановить нарушителя, в результате чего вследствие наезда транспортного средства получил травму ноги.

Полицейским, которые находились рядом, удалось задержать правонарушителя. Среди гражданских никто не пострадал.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в британском Манчестере в результате наезда автомобиля на пешеходов в районе Траффорд-парк пострадали пять человек. Тогда в полиции заявили, что не связывают наезд на пешеходов с терроризмом.

Ранее автомобиль наехал на толпу людей, прогуливающихся по пляжу Рио-де-Жанейро. Пострадали по меньшей мере 15 человек, в том числе четверо маленьких детей и один младенец. Восьмерых с места происшествия отвезли в больницы.
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Источник:

"Сегодня"

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