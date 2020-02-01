Под Одессой глава сельсовета провозгласила себя "русской императрицей" и попала на видео

/ Фото: Думская

В Одесской области глава сельсовета Фонтанки на новый год организовала в селе вечеринку в компании местных чиновников, объявив себя "императрицей".

Видеозапись "карнавального шествия" императрицы с "придворной знатью" опубликовал на своей страничке в Facebook активист Сергей Стерненко.

По его словам, ранее Наталья Мишина работала в оккупационных органах так называемого "Приднестровья", то есть работала на российские власти. Ее сын погиб 2 мая 2014, участвуя в боях на стороне русских террористов. Также, по словам Стерненко, Мишина саботирует демонтаж памятника солдатам НКВД, который до сих пор стоит в центре села.

"В нормальной стране она бы уже давно сидела. Но у нас она продолжает сидеть на схемах, воровать деньги из бюджета и пропагандировать идеи оккупантов", - подытожил он.

В свою очередь, пользователи соцсети разразились гневными комментариями в адрес любительницы "русского мира".

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Также многие из принимавших участие в дискуссии усомнились в психическом здоровье участников "карнавального шествия с императрицей" под Одессой.

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зацикленность чиновников на героях российской истории обрела крайне причудливые формы. Так, стала посмешищем в соцсетях после того, как

Видеозапись, как развлекались "императрица" села Фонтанка и ее "придворная знать", опубликовал активист Сергей Стерненко.

Пользователи соцсетей согласились, что подобные карнавалы заставляют усомниться в душевном здоровье участников.

В то же время участники дискуссии пришли к выводу: любовь к "императорским балам-маскарадам" многое говорит не только об организаторах праздника, но и о жителях села.

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