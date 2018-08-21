Под Одессой откроют памятник Защитникам Украины в виде диспетчерской вышки из Донецкого аэропорта

Рядом — трезубец, гильзы от боеприпасов различного калибра и памятная надпись

В поселке Доброслав под Одессой в День Независимости откроют памятник Защитникам Украины в виде диспетчерской вышки ДАПа — Донецкого аэропорта, где в 2014—2015 годах шли активные боевые действия. Рядом — трезубец, гильзы от боеприпасов различного калибра и памятная надпись.

"Заканчиваем подготовку к открытию памятника Защитникам Украины в Парке Славы", — поделилась на своей страничке в соцсети председатель местного поссовета Людмила Прокопечко.

Напомним, под Киевом вандал осквернил памятник погибшим воинам ради 24 гривен. Житель Сквиры украл с памятника металлическую табличку и порезал ее. 43-летнему мужчине так хотелось выпить, что он топором отбил табличку с названиями сел Сквирского района и количеством погибших во Второй мировой войне, пытался согнуть ее пополам, после чего сдал, сообщает полиция Киевской области.

А 2 августа в киевском парке "Муромец" открыли конную статую Ильи Муромца. Как известно, памятник отливали в формах на 3D-принтере. Без применения 3D-печати работы могли затянуться на несколько лет, а заняли чуть больше полугода.

Ранее в Харькове состоялось открытие памятника знаменитой советской актрисе Людмиле Гурченко, в котором принимал участие и муж актрисы – режиссер Сергей Сенин.