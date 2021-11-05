Под Одессой спасают "привитую" пациентку. Она призналась, что COVID-сертификат поддельный

10 дней женщина провела дома, где занималась самолечением. Сейчас она находится в реанимации

Пациентка призналась, что у нее поддельный COVID-сертификат. Фото: коллаж "Сегодня"

В Измаиле Одесской области пациентка с коронавирусом в тяжелом состоянии призналась, что у нее поддельный сертификат о вакцинации. Сейчас женщина находится в реанимации.

Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

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Пациентка поступила в тяжелом состоянии

Как стало известно, несколько дней назад в Дунайскую областную больницу поступила пациентка в тяжелом состоянии. До этого она провела 10 дней дома, где занималась самолечением.

Состояние больной резко ухудшалось, хотя в медицинской карте пациентки был указан сертификат о вакцинации от коронавируса с двумя дозами.

Женщина призналась, что у нее поддельный COVID-сертификат

Ухудшение здоровья пациентки оказалось странным, поэтому к ней отправилась медицинская комиссия, которая провела комиссионный осмотр.

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"В палате ей сказали: "Вы в крайне тяжелом состоянии. Тактика лечения зависит от того, были ли вы вакцинированы. От этого зависит ваша жизнь – нужны разные препараты и разные дозы". Тогда она взяла за руку заведующего отделением и сказала: "Я не вакцинирована", – сообщили в пресс-службе.

Пациентку перевели в реанимацию

2 ноября пациентку перевели в реанимацию. Ее состояние продолжает ухудшаться и ей нужна активная кислородная терапия, возможно, даже перевод на аппарат искусственной вентиляции легких.

По мнению врачей, состояние пациентки могло ухудшиться в результате лечения дома, когда ей было неудобно признаться врачу.

"Сегодня женщина в тяжелом состоянии не только физически, но и, наверное, морально. В результате пострадать может и принимавший в этом участие врач. Сейчас есть спрос на сертификаты, поэтому появляется и предложение. Считаю, что надо наказывать, прежде всего, тех, кто просит предоставить такие документы", – отметил генеральный директор Виталий Гайдуков.

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Как будут проверять подлинность COVID-сертификата

Силовики рассказали, на что будут обращать внимание в бумажном и цифровом документе, проверяя его подлинность.

Печать врача/медучреждения, где выдан документ. Она должна быть четкой и не "размытой".

Подпись врача, выдавшего документ. При желании правоохранители могут сразу же отыскать контакты медика и по телефону выяснить, выдавал ли он этот документ.

Качество печати документа. Если буквы "размыты", то правоохранители усомнятся в его подлинности.

Название учреждения, в котором выдан документ. Если таковым окажется не медучреждение, то сертификат сочтут подозрительным. Были случаи, когда сертификаты выдавали визовые центры. Документы оказались поддельными.

QR-код в цифровом COVID-сертификате в приложении "Дія". Он легко сканируется устройством, которое уже есть у правоохранителей.

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