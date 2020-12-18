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Под Одессой в ДТП погиб 18-летний парень (фото)

18 декабря, 10:22

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Еще один человек в больнице

В Одесской области спасатели ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 18 декабря в 01:14 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Таирово Овидиопольского района на Старолюстдорфськой дороге столкнулись две легковушки – Lexus IS 200 и Ford.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента достали погибшего пассажира, 2002 года рождения, из авто марки Lexus IS 200. В результате ДТП также пострадал водитель Ford, 1995 года рождения, которого каретой скорой помощи доставили в медицинское учреждение.

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К ликвидации последствий ДТП привлекались 2 единицы пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава.

Ранее мы сообщали, что в Киеве пьяный виновник ДТП открыл стрельбу по свидетелям. В результате аварии пострадала женщина.

Также напомним, на Донбассе столкнулись две легковушки. С помощью гидравлического инструмента спасатели вырезали крышу транспортного средства, изъяли тело погибшего водителя 1996 года рождения и передали его работникам Национальной полиции.

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ДТП спасатели жертва одесская область ГСЧС пострадавший
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