Под Одессой воспитатель детдома насиловал несовершеннолетних

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

В Одесской области правоохранители подозревают руководителя специализированного детского учреждения в сексуальном насилии и развращении несовершеннолетних воспитанников.

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Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба полиции.

Полицейские установили, что на протяжении двух лет 59-летний мужчина приглашал в свой кабинет несовершеннолетних девочек. Он предлагал детям поесть сладостей, поиграть и посмотреть мультики.

Мужчина удовлетворял свои сексуальные потребности путем демонстрации детям своего интимного органа, касался им детей и предлагал потрогать.

После этого воспитатель просил детей никому не рассказывать о содеянном, он называл это "игрой" и "тайной".

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Правоохранители сообщили ему о подозрении по части 4 статьи 153 (Сексуальное насилие) и части 2 статьи 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Если его вину докажут, то директору детдома грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области мужчина попал на скамью подсудимых за изнасилование пятилетней дочери.

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