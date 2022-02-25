Погибшим защитникам острова Змеиный присвоят звания Героев Украины

Русский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, после чего был мощный обстрел – 13 военнослужащий ВСУ погибли

Пограничники до последнего держали оборону острова / Фото: Коллаж: Сегодня

Защитникам острова Змеиный присвоят звания Героев Украины посмертно, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщили в прямом эфире Украина24.

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"Погибли пограничники, которые до последнего держали оборону", – сказали в сообщении.

По информации президента, им присвоят посмертно звания.

Что произошло

Русский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, после чего был мощный обстрел – 13 военнослужащий ВСУ погибли. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

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"Был послан на х*й ! Дальше начался ракетно-артиллерийский удар. 13 украинских пограничников погибли. Возможно погиб и тот смелый герой, который послал превосходящего противника на х*й, как посылали Запорожские казаки врагов Украины. Вечная слава Героям! Позор и смерть российским оккупантам", – говорится в сообщении.

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