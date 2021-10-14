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Похолодания и дожди: какая погода будет в Одессе

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
14 октября, 16:30
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Днем температура воздуха поднимется до 13 градусов тепла, а ночью опустится до 6-8
В Одессе обещают дожди / Коллаж "Сегодня"
В Одессе обещают дожди / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 15 октября, в Одессе будет идти дождь, а температура воздуха будетмаксимум 13 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидромицентр.

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Днем столбики термометров будут показывать 11-13 градусов выше нуля. Погода будет пасмурной, а дождь не остановится до самого вечера.

Ночью станет прохладнее. Температура воздуха будет колебаться от 6 до 8 градусов тепла. Ночью также будет дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров на секунду.

Природные катастрофы

В последние годы климат меняется и в Украине, все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для нашей страны. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофыи к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

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Ранее мы писали:

  • Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.
  • Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.

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