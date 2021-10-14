Похолодания и дожди: какая погода будет в Одессе

Днем температура воздуха поднимется до 13 градусов тепла, а ночью опустится до 6-8

В Одессе обещают дожди / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 15 октября, в Одессе будет идти дождь, а температура воздуха будетмаксимум 13 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидромицентр.

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Днем столбики термометров будут показывать 11-13 градусов выше нуля. Погода будет пасмурной, а дождь не остановится до самого вечера.

Ночью станет прохладнее. Температура воздуха будет колебаться от 6 до 8 градусов тепла. Ночью также будет дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров на секунду.

Природные катастрофы

В последние годы климат меняется и в Украине, все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для нашей страны. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофыи к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

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