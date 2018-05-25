Покушение на экс-лидера "Правого Сектора": защищаясь, Стерненко убил киллера (видео 18+)

По словам активиста, это третье покушение за три месяца

В Одессе известный активист, бывший глава местного "Правого Сектора", а ныне главы общественной организации "Небайдужі" Сергей Стерненко смертельно ранил одного из нападавших на него. Стрим с места события он опубликовал в Facebook.

По словам Стерненко, он шел со своей девушкой по Фонтанской дороге и увидел в тени две приближающиеся фигуры. "На всякий случай я приготовил нож", – сообщил Стерненко.

Мужчины, как он отметил, напали на него и начали избивать. Затем нападавшие попытались разбежаться в разные стороны.

Как рассказала девушка активиста – Наталья Усатенко - она погналась за одним, а Стерненко за другим. Ему удалось догнать нападавшего. По словам Стерненко он "успел применить самооборону" и использовал свой нож.

В начале видео мужчина был еще жив, хотя тяжело ранен – у него были вывалены наружу кишки. У самого Стерненко была повреждена рука.

На стриме Стерненко, его девушка и очевидец отказались оказывать помощь нападавшему, однако вызвали скорую. Прибывшие на место медики константировали смерть мужчины.

Информацию подтвердили корреспонденту "Сегодня" в полиции города. На месте работает следственно-оперативная группа. Также прибыл и начальник одесской полиции Дмитрий Головин.

По словам активиста, это третье покушение за три месяца. После покушения Стерненко госпитализировали.











Фото: Д.Сидоровская, "Сегодня"

Фото: Д.Сидоровская, "Сегодня"

Фото: Д.Сидоровская, "Сегодня"

Фото: Д.Сидоровская, "Сегодня"

Фото: Д.Сидоровская, "Сегодня"

Напомним, 1 мая в Одессе подстрелили известного активиста Сергей Стерненко. Мужчина пытался также стрелять в других прохожих, но людям удалось его задержать и передать полиции. Как выяснилось, злоумышленник использовал не боевое оружие и угодил активисту в шею резиновой пулей.

После покушения на активиста Сергея Стерненко в Одессе был задержан ранее судимый за разбойное нападение мужчина. Об этом сообщил советник главы одесской полиции Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

"Нападавший задержан. Им оказался ранее судимый за разбойное нападение мужчина", – заявил он, добавив, что активист "получил телесные повреждения от выстрела из травматического оружия резиновой пулей в район головы, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает".

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Стерненко – известный в Одессе проукраинский активист, часто принимает участие в акциях против незаконной застройки исторической части города и побережья. Это уже не первое нападение на Сергея Стерненко. Так, в феврале нынешнего года активист заявлял, что на него напали в Одессе. Он считает, что "нападение организовано со стороны Труханова (мэра города) – как месть за общественную деятельность".