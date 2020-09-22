Пользователей насмешил ролик Червоненко: "как это развидеть" (видео)

В Сети не оценили актерских способностей кандидата в мэры Одессы

Кандидат в мэры Одессы на будущих местных выборах Евгений Червоненко насмешил пользователей Сети своим предвыборным роликом.

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Видео было опубликовано на Telegram-канале Х_Odessa.

Политик решил предстать в образе киногероя и борца с коррупцией из фильма "Ликвидация", но его актерские способности не слишком впечатлил зрителей.

Видео: Telegram-канал Х_Odessa

На кадрах видео можно увидеть, как Червоненко выходит к застолью "воров в законе" и обещает им, что "договорняков не будет" и обещает, что преступность будет выжигать "каленым железом".

В ответ его обвиняют, что "это не по закону", а тот в ответ заявляет, что считает незаконными дележ городского имущества и разгул преступности.

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Между тем, пользователи Сети, не оценив актерских способностей известного в прошлом гонщика, не раз делавшего резкие заявления, пожаловались на то, что не могут теперь "это развидеть", и с сарказмом отметили, что "какие соперники, такие и ролики".

Напомним, что ранее Кабмин утвердил карантинные правила для проведения местных выборов.

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Документ, в частности, предусматривает, что будет проводиться опрос о наличии симптомов респираторных заболеваний и температурный скрининг всех лиц, которые заходят в помещения для голосования и помещения избирательных комиссий.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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