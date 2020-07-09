Предприимчивая жительница Одесской области украла коз с пастбища

В Одесской области женщина получила срок за кражу коз с пастбища. Об этом сообщили в пресс-службе облполиции.



"Прошлым летом в полицию обратился местный житель, который обнаружил отсутствие своих коз на пастбище. Полицейские установили, что животных похитила местная жительница, которая после условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы нигде не работала и таким образом решила улучшить свое материальное положение", – говорится в сообщении.



На этапе расследования между подозреваемой и потерпевшей стороной было подписано соглашение о признании вины и примирении. Суд, убедившись, что стороны понимают последствия его невыполнения, вынес обвиняемой приговор в виде лишения свободы на два года с испытательным сроком в один год.



Напомним, в Херсоне из зоопарка похитили обезьяну. Пропажу заметили рабочие, которые пришли кормить животное.



Также ранее мы сообщали, что в селе Малиновка Запорожской области муж и жена украли двух баранов. Ловкая семья подобрала ключи к животноводческому комплексу, принадлежащему предприятию "Родина", и увели оттуда животных.

Реклама

А в Харькове коза гуляла на парковке – смотрите видео.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама