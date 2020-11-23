Протестующие против карантина работники "Седьмого километра" будут ночевать на трассе

Люди, блокирующие дорогу, пропускают только скорые и пожарные машины

Протестующие против карантина выходного дня предприниматели с рынка "Седьмой километр" намерены всю ночь провести на трассе, которую они блокируют, а в понедельник будут пикетировать облгосадминистрацию.

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Об этом сообщает "Думская".

На видео, размещенном изданием, видно, что люди жгут костры у дороги. Трасса по-прежнему перекрыта, но скорые и пожарные машины протестующие пропускают.

Один из активистов призвал "небезразличных" людей приехать поддержать их.

"Мы хотим только одного – чтобы нас оставили в покое, чтобы нам дали право зарабатывать себе на жизнь, на лечение, на воспитание своих детей", - заявил он.

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Протестующие также обещают, что если власть их не услышит, то они "дадут такой посыл", что его "долго не забудут".

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Они также заявили, что в понедельник – "оптовый день", когда на рынке соберутся тысячи людей, – они туда никого не пустят.

Напомним, одесские предприниматели вышли на протест и перекрыли дорогу в воскресенье, 22 ноября, после чего рынок оцепила полиция, которая следит за выполнением карантинных норм и не разрешает открывать его.

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