Пьяная одесситка забыла, где оставила сына и позвонила в полицию: что произошло с ребенком

Отсутствие мальчика мать заметила только после ссоры с собутыльником

Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе произошел курьезный случай – пьяная мать оставила сына со своими собутыльниками и забыла об этом. Вспомнив про ребенка, женщина обратилась в полицию.

Как рассказали копы, инцидент случился в Суворовском районе. Поссорившись с матерью, 43-летняя женщина взяла с собой семилетнего сына и ушла из дома. На улице она познакомилась с двумя мужчинами, которые пригласили ее в гости.

Вместе с новоиспеченными знакомыми одесситка распивала алкоголь. Когда его запасы в доме закончились, женщина с одним из мужчин пошла в магазин. По дороге они поссорились и разошлись в разные стороны. О том, что с ней был сын, горе-мать вспомнила не сразу. Она вошла в первую попавшуюся лавку и попросила продавщицу позвонить в полицию.

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А тем временем мужчины, с которыми остался мальчик, не дождались матери и тоже набрали "102". Сейчас мать с сыном находятся в отделении полиции.

"За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на женщину будет составлен протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – рассказали в пресс-службе полиции.

Напомним, не так давно в Подольске Одесской области мать заявила о пропаже детей в полицию, забыв, что отправила их на спектакль.

Также в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали.

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