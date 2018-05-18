Работа на лето в Одессе: ищут поваров на 26 тысяч грн, аниматоров и виноградарей
Дворники в санатории могут получать 6000 грн в месяц, а бухгалтеру предагают 9000 грн
С наступлением туристического сезона у жителей Одесской области появляется возможность не только отдохнуть на море, но и подзаработать. Рестораны, магазины и базы отдыха ищут уборщиков, официантов, аниматоров и даже сезонных бухгалтеров, а зарплаты не всегда зависят от позиции и наличия опыта работы. "Сегодня" выяснила, на сколько можно разбогатеть на летних подработках.
Поиск сезонных вакансий начинаем с официального сайта областного центра занятости. Там сейчас открыты 172 позиции. Во многих из них указана минимальная зарплата — 3700 грн. Такой оклад предлагают уборщикам, озеленителям, горничным и сторожам. Официантам и поварам некоторые работодатели предлагают оплату повыше — от 6000 грн.
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А вот медсестре на базе отдыха в поселке Сергеевка (специальное образование тут обязательно) обещают платить 4000 грн. На 1300 грн больше будет получать врач в здравнице, при этом дворникам в санатории в Грибовке предлагают 6000 грн, а в Одессе к такой же зарплате пляжным уборщикам готовы предоставить жилье.
"Иногда работодатели указывают только ставку, но зарплата может быть выше за счет премий, — поясняет "Сегодня" пресс-секретарь областного центра занятости Любовь Адырова. — Каждую вакансию мы проверяем, гарантируем официальное трудоустройство".
Связаться с работодателем и уточнить требования можно напрямую, если в вакансиях указан контактный номер, или через районные службы занятости.
"Сейчас мы собираем информацию о вакансиях на сезонные работы на агрофирмы. Уже есть предложения для трактористов и виноградарей", — говорит Адырова.
С ТУРЕЦКИМ ОПЫТОМ. Много сезонных предложений и на популярных сайтах для поиска работы. Правда, и требования к кандидатам тут незаурядные. Например, на работу в Затоку приглашают аниматоров, у которых есть опыт работы в Турции или Египте. А кандидаты на пост менеджера по бронированию в один из отелей на побережье должны иметь два года опыта работы в сфере туризма или продаж, а также знать правила делового этикета.
"После собеседования кандидат проходит недельную стажировку. Если он подходит, с ним заключают договор на сезон", — рассказали нам в администрации отеля, добавляя, что за смену сотрудник будет получать 300 грн и бонусы.
Этот же отель ищет бухгалтера с пятилетним стажем на зарплату в 9000 грн.
Больше всех могут заработать опытные официанты и повара. Для первых мы встречали вакансии со ставкой в 10 000 грн, вторым предлагали и 26 000.
Впрочем, в Затоке есть предложения и для тех, у кого опыта работы нет. Так, начинающим официантам предлагают 7% от ежедневной выручки. Посудомойкам готовы платить по 450 грн в день и обеспечить питанием и жильем.
Ранее мы писали, почему увольняются украинцы и чего ждут от работодателей.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что треть женщин снимают обручальное кольцо перед собеседованием. Но, помните, что работодатели не имеют права интересоваться семейным положением соискателей.
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