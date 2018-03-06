ФОТОФАКТ. Рекорд: 7-летняя украинка выполнила 111 трюков за три минуты

Сегодня, 23:21

Большую часть трюков девочка освоила, просматривая видео в Интернете


Новый рекорд. Фото: instagram.com/sofikostritskaya, dumskaya.net

Новый рекорд. Фото: instagram.com/sofikostritskaya, dumskaya.net

Новый рекорд. Фото: instagram.com/sofikostritskaya, dumskaya.net

Новый рекорд. Фото: instagram.com/sofikostritskaya, dumskaya.net

Новый рекорд. Фото: instagram.com/sofikostritskaya, dumskaya.net

Новый рекорд. Фото: instagram.com/sofikostritskaya, dumskaya.net

Новый рекорд. Фото: instagram.com/sofikostritskaya, dumskaya.net

Новый рекорд. Фото: instagram.com/sofikostritskaya, dumskaya.net

Акробатка из Подольска Одесской области, 7-летняя София Косторицкая, установила рекорд Украины, связав в едином танце максимальное количество акробатических элементов.

За 3-минутное выступление девочка выполнила 111 упражнений, вроде сальто и стойки на голове без помощи рук.

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"Эксперты еле успевали фиксировать сложные трюки, хотя их список был подготовлен заранее. При этом девочка исполняла их так легко, словно ее тело невесомое, как перышко", — поделилась впечатлениями представительница Нацреестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Девочка учится на "отлично" во втором классе Подольской школы-лицея. Акробатикой, танцами и гимнастикой рекордсменка занимается с 3 лет. Тренируется в зале всего два раза в неделю, а большую часть трюков она освоила, просматривая видео в Интернете.

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рекорд, акробатка, трюки, рекорд Украины

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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