Рейтинги от Financoff ("Деньги плюс") и Amillidius: в Одессе состоялась презентация нашумевшего проекта ТОП 100

2018 год жителям Украины запомнится рождением нового крупного проекта. Рейтинги от от Financoff ("Деньги плюс") и Amillidius ТОП 100 уже начались и будут состоять из шести номинаций в разных областях – от отдельных личностей до компаний и брендов. Об этом 11 мая 2018 года на пресс-конференции в одесской региональной организации Национального союза журналистов сообщили шеф-редактор бизнес-глянца Financoff ("Деньги плюс") Эльвира Гаврилова и директор крупного рекламного агентства Amillidius Богдан Терзи. По их словам, ближайшим громким событием в рамках проекта ТОП 100 станет детская номинация ТОП-100 "Будущее Украины. Дети", которая пройдет в Одессе 8 июня.

По словам Эльвиры Гавриловой, идея проекта ТОП 100 родилась у нее еще несколько лет назад. Она, как дизайнер модной женской одежды, часто общается с украинскими женщинами, и отметила, что именно они вдохновили ее на проведение рейтинга ТОП 50 "Гордость и красота Украины", который с большим размахом прошел в Одессе весной. После успеха первого проекта было решено реализовать еще шесть подобных проектов в различных номинациях:

ТОП-100 "Будущее Украины. Дети";

ТОП-100 "Гордость Украины. Мужчины";

ТОП-100 "Гордость и красота Украины. Женщины";

ТОП-100 "Лучшие отели Украины";

ТОП-100 "Лучшие компании Украины";

ТОП-100 "Лучшие рестораны Украины".

По словам Эльвиры Гавриловой, объявление результатов каждого рейтинга будет сопровождаться выпуском глянцевого каталога ТОП 100, торжественной церемонией, гала-концертом при участии украинских звезд эстрады и вручением премий и призов всем победителям.

Она подчеркнула, что в создании одного журнала ТОП 100 задействованы порядка 20 человек. Это детальная проработка всего материала и проведение профессиональных съемок.

Шеф-редактор рассказала, что следующая номинация будет целиком посвящена подрастающему поколению и будущему нашей страны. ТОП 100 "Будущее Украины. Дети" расскажет о том, что умные и удивительные дети в Украине — не редкость. В ТОП попадут самые талантливые дети, которым предстоит покорять вершины мирового бизнеса, искусства, спорта и других сфер.

В свою очередь, глава рекламной компании Amillidius Богдан Терзи рассказал о предстоящем ребрендинге журнала "Деньги плюс". По его словам, несмотря на то, что журнал называется "Деньги плюс" уже 17 лет и его знают и узнают по всей Украине, принято решение пойти на ребрендинг. В первую очередь, это связано с ближайшими планами выйти на европейский рынок. Сейчас ведется работа по открытию представительства в Польше, а следующими странами, где будет выпускаться бизнес-глянец, станут Италия и Португалия.

Богдан Терзи также сообщил, что издание ожидают перемены в содержании. В частности, в журнал будут добавлены новые рубрики, касающиеся образования и IT-технологий. Однако, основной темой так и останутся финансы, этим и обусловлено новое название бизнес-глянца – Financoff.

Ребрендинг издания "Деньги плюс" и масштабный проект ТОП 100 станут знаковыми событиями в культурной жизни Украины, считает Эльвира Гаврилова, так как, в первую очередь, издание выйдет на международный уровень, а рейтинги от Financoff ("Деньги плюс") и Amillidius выделят самых талантливых и ярких представителей украинского общества.