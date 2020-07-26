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Сергей Гриневецкий: "Моя основная задача – научить молодых политиков и передать им опыт созидания"

26 июля, 14:03

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Экс-губернатор Одесской области возглавил региональную организацию политсилы «Доверяй делам»

Сергей Гриневецкий своей главной задачей в политической силе "Доверяй делам", чью региональную организацию он возглавил, назвал селекцию молодых политиков, способных созидать. Об этом экс-губернатор Одесской области, почетный гражданин Одессы и региона рассказал в интервью телеканалу "Медиа-информ".

"Моя основная задача научить и передать свой опыт работы молодым политикам. Научить их работать на развитие города, региона. Страны. Без взаимосвязи между ними, как показала практика последних лет, все рушится. Мы должны выработать стратегию развития с учетом особенностей Одессы и региона", - отметил Сергей Гриневецкий.

Один из важнейших вопросов – безопасность. По данным аналитиков ЕС, Украина занимает первое место по уровню преступности в Европе. Ярким подтверждением тому стали последние события в Луцке и Полтаве. Однако, по мнению Сергея Гриневецкого, безопасность – это не только борьба с преступностью и терроризмом, это укрепление всех сфер жизнедеятельности. Прежде всего, речь идет о продовольственной безопасности. Этот год крайне неурожайный.

"За последние полгода объемы производства сельскохозяйственной продукции сократились на 18,7%. Однако, за этот же период мы экспортировали на 6,2 млн тонн зерновых больше, чем в прошлом, урожайном году. Зерно продается бездумно, уничтожаются остатки животноводства и селекции. На юге Одесского региона урожайность зерновых составила всего лишь 14,5 центнера с гектара. Уже сейчас фермеры не знают, как будут расплачиваться с крестьянами за паи. Вместо обещанной поддержки им дают копейки. Если сейчас Нацбанк не решит вопрос пролонгации кредитов и новых кредитных программ для аграриев, нас вполне могут ожидать продовольственные бунты. И это страшно", – подчеркнул Сергей Гриневецкий.

Еще один вопрос национальной безопасности – новый виток коронавирусной инфекции. Лето уже показало, что, увы, спада не наступило. Поэтому нам уже сейчас надо продумывать, как жить в осенне-зимний период – эти вопросы должны стать приоритетом власти, считает политик.

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гриневецкий одесская область политик

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