Среди хлама нашли больную мать: в Одессе из квартиры женщины вывезли горы мусора (фото)

Соседи часто жаловались на неприятный запах и насекомых из жилья

В Одессе из квартиры вывезли горы мусора. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе из квартиры женщины вывезли три самосвала мусора. Вместе с ней проживала также 86-летняя мать и стая собак.

Об этом сообщает "УНИАН".

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Детали

Как стало известно, в Одессе в одной из квартир находилась психически нездоровая женщина, которая складировала горы мусора, собранного на улице.

Соседи часто жаловались на неприятный запах и насекомых из квартиры женщины. Кроме того, вместе с ней проживала 86-летняя мать и собаки, которых не выгуливали.

Мать нашли среди кучи мусора

Когда коммунальные службы приступили к уборке, в одной из гор мусора была найдена 86-летняя мать, которая не могла ходить.

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Пенсионерка не хотела ехать в больницу и была госпитализирована принудительно, а ее дочь забрали в психбольницу.

Вывезли три самосвала мусора

Только за день из квартиры вывезли три полных мусора грузовика. По словам коммунальщиков, это очень сложная и неприятная работа, и уборка хлама еще продолжится.

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