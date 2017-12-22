Стрельба в Одессе: полиция проводит спецоперацию

В Одессе неизвестные устроили вооруженный конфликт. Об этом сообщает областная полиция.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня на ул. Атамана Головатого в Суворовском районе.

"Предварительно установлено, что у группы лиц возник конфликт, в результате которого началась стрельба. Один из участников конфликта забаррикадировался внутри автосалона. Обстоятельства происшествия выясняются. В городе введен оперативный план "Гром", – рассказали правоохранители.

Напомним, вечером 3 декабря в центре Одессы застрелили мужчину.Полицейские объявили план "Перехват".

Ранее В Одессе во время конфликта с применением оружия тяжело ранен мужчина. Как сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло в Суворовском районе Одессы, во дворе многоэтажного жилого дома по улице Паустовского. По предварительным данным, конфликт произошел между тремя мужчинами, которые вместе сидели за столом, установленным во дворе, недалеко от детской площадки.

"Якобы мужчины распивали алкогольные напитки, затем между ними произошел конфликт, во время которого один из них выстрелил в голову оппоненту", – рассказал представитель полиции.