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Теневой "хозяин" Одессы Галантерник объявлен в розыск

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
2 ноября, 14:49
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Бизнесмен подозревается в причастности к делу о незаконном завладении землей территориальной громады Одессы и легализации незаконно полученных доходов
Галантерник объявлен в розыск
Галантерник объявлен в розыск / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бизнесмена Владимира Галатерника.

Об этом пишет сайт Министерства внутренних дел.

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Галантерник объявлен в розыск как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Согласно информации правоохранителей, бизнесмен исчез 31 августа в Харькове.

В частности, НАБУ подозревает Галантерника в создании ОПГ с участием мэра Одессы Геннадия Труханова, а также экс-прокурора Одесской области Олега Жученко.

Также Галантерник подозревается в хищении денежных средств, злоупотреблениях и отмывании денег.

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Кто такой Галантерник

Владимир Галантерник – бизнесмен, которого считают теневым "хозяином" Одессы. Ему принадлежат ТРЦ City Center и City Center "Котовский", торговые павильоны на площади Старосенной и в аллее Аркадии, а также отель De Paris возле памятника Дюку Ришелье.

Бизнес в 90-е

Имя мультимиллионера фигурирует с группировкой Александра Ангерта по кличке Ангел. Ангерт и его партнеры контролировали экспорт-импорт нефтепродуктов, занималась вымогательством и торговлей оружием. В этой же группировке состоял нынешний мэр Одессы – Геннадий Труханов. Через Труханова Галантерник попал к Ангелу.

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Затем было тесное сотрудничество с мэрами Гурвицем и Боделаном, во времена которых бизнес-империя в Одессе стала расти очень быстро. А когда мэром стал Геннадий Труханов, Галантерник получил Аркадию и Старосенную площадь.

Экс-депутат Одесского горсовета и бывший советник Михеила Саакашвили Саша Боровик рассказал, что Галантерник отвечал за развитие бизнеса и взаимодействие с властью. Боровик описал, как решались некоторые земельные вопросы в горсовете.

"Как правило, предложение о передаче участка вносилось с голоса и его без дебатов поддерживало большинство. Далее горсовет заключал договор аренды на 50 лет. А потом через цепочку сделок объект или землю приватизировали", – говорит экс-депутат.

В мае 2017 года в Одессе появилась новость о том, что убили авторитетного бандита Александра Ангерта.

Обыски в Одессе

Летом 2020 года НАБУ также проводило многочисленные обыски в Одессе в деле о махинациях мэрии, где фигурируют мэр Одессы Геннадий Труханов и неофициальный "хозяин" Одессы Владимир Галантерник.

СМИ писали, что обыски проходили у Галантерника, Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Ранее мы писали:

  • Мэру Одессы Геннадию Труханову 6 октября вручили подозрение.
  • Также возможными подозреваемыми стали бизнесмен Владимир Галантерник и первый заместитель директора департамента коммунальной собственности Одесской мэрии Александр Ахмеров.
  • Кроме этого, глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление и сложил полномочия, пока идет расследование нападения на съемочную группу "Схем".

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