Труханов выиграл у Скорика выборы в Одессе – результат экзитпола

Появились первые результаты экзитпола по второму туру местных выборов в Одессе. По его данным, побеждает действующий городской глава Геннадий Труханов.

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Об этом свидетельствуют данные экзитпола, который провел Киевский международный институт социологии.

Итак, Труханов набирает 55,1% голосов избирателей, а его оппонент Николай Скорик – 42,8 %.

Отметим, что были опрошены 1780 респондентов на 40 избирательных участках. Погрешность может составлять 3-4%.

Напомним, интегрированная явка избирателей 15 ноября по состоянию на 16:00, по данным наблюдателей непосредственно с участков, составляет 18,6% (погрешность не превышает 1,1%), тогда как 15 октября в это же время явка была 27% (погрешность до 0,84%).

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Также наблюдатели гражданской сети ОПОРА начали фиксировать первые нарушения во время проведения второго тура местных выборов.

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