Улица в центре Одессы превратилась в горячую реку
На участке между улицами Ришельевской и Екатерининской в среду вечером прорвало трубу теплотрассы, которая проходит под проезжей частью
Часть улицы Базарной в центре Одессы на один день превратилась в горячую реку. На участке между улицами Ришельевской и Екатерининской в среду вечером прорвало трубу теплотрассы, которая проходит под проезжей частью: вода текла по улице, заливала подвалы и образовывала реки на дороге. Причем густой пар, который поднимался над горячим "водоемом" посреди проезжей части, мешал автомобилям проезжать аварийный участок.
"В результате аварии отключены от теплоснабжения 83 жилых дома, семь детских садов, девять школ и восемь медучреждений", — сообщили в пресс-службе муниципалитета. Чтобы найти место прорыва, коммунальщикам пришлось раскопать часть улицы.
Отметим, что по данным чиновников, этот трубопровод проложили еще в 1964 году. На отрезке, который проходит по улице Базарной, между Пушкинской и Ришельевской, в минувшем году сделали капитальный ремонт, а вот участок, где произошла авария, планировали обновить лишь в 2018—2019 годах.
Ранее мы писали, что центр Одессы остался без света из-за аварии на подстанции.
Напомним, из-за осложнения погодных условий, в частности, сильных порывов ветра, в ночь с 3 на 4 декабря произошло обесточивание 88 населенных пунктов в трех областях Украины.
Кроме того, из-за сильных дождей, мокрого снега и порывов ветра в Украине 30 октября без электроснабжения оставались 389 населенных пунктов.
Также результате возгорания подземных кабельных сетей около станции метро "Демеевская" в Киеве без электроснабжения временно осталось около ста жилых домов в районе улиц Кудри, Подвысоцкого, Иоанна Павла II, бульваров Дружбы Народов и Леси Украинки, а также жилой комплекс "Французский квартал".
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