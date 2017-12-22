Улица в центре Одессы превратилась в горячую реку

На участке между улицами Ришельевской и Екатерининской в среду вечером прорвало трубу теплотрассы, которая проходит под проезжей частью

Часть улицы Базарной в центре Одессы на один день превратилась в горячую реку. На участке между улицами Ришельевской и Екатерининской в среду вечером прорвало трубу теплотрассы, которая проходит под проезжей частью: вода текла по улице, заливала подвалы и образовывала реки на дороге. Причем густой пар, который поднимался над горячим "водое­мом" посреди проезжей части, мешал автомобилям проезжать аварийный участок.

"В результате аварии отключены от теплоснабжения 83 жилых дома, семь детских садов, девять школ и восемь медучреждений", — сообщили в пресс-службе муниципалитета. Чтобы найти место прорыва, коммунальщикам пришлось раскопать часть улицы.

Отметим, что по данным чиновников, этот трубопровод проложили еще в 1964 году. На отрезке, который проходит по улице Базарной, между Пушкинской и Ришельевской, в минувшем году сделали капитальный ремонт, а вот участок, где произошла авария, планировали обновить лишь в 2018—2019 годах.

Ранее мы писали, что центр Одессы остался без света из-за аварии на подстанции.

Напомним, из-за осложнения погодных условий, в частности, сильных порывов ветра, в ночь с 3 на 4 декабря произошло обесточивание 88 населенных пунктов в трех областях Украины.

Кроме того, из-за сильных дождей, мокрого снега и порывов ветра в Украине 30 октября без электроснабжения оставались 389 населенных пунктов.

Также результате возгорания подземных кабельных сетей около станции метро "Демеевская" в Киеве без электроснабжения временно осталось около ста жилых домов в районе улиц Кудри, Подвысоцкого, Иоанна Павла II, бульваров Дружбы Народов и Леси Украинки, а также жилой комплекс "Французский квартал".