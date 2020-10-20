Увезли в другую область и сожгли фуру: под Одессой напали на дальнобойщика (фото)

Под Одессой злоумышленники напали на дальнобойщика-иностранца и сожгли его грузовик. Одного из них уже задержали.

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Об этом сообщили в Нацолиции Одесской области.

По данным пресс-службы, в пригороде Одессы неизвестные под угрозой насилия завладели фурой дальнобойщика-иностранца, который перевозил турецкий текстиль. Самого мужчину вывезли в Кировоградскую область и ночью отпустили. Пострадавший добрался до ближайшей автозаправки, где вызвал полицию.

Правоохранители установили, что злоумышленники перегнали прицеп с товаром в Овидиопольский район, а грузовик – в Белгород-Днестровский и подожгли, чтобы скрыть преступление.

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Одного из подозреваемых задержали по месту жительства в Одессе. Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей. Сейчас полицейские ищут второго злоумышленника.

Напомним, недавно Рада ужесточила ответственность за кражу авто.

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