В Одессе волонтеры заявили о критической ситуации с лечением пациентов с COVID-19

В области ситуация не лучше, считает волонтер

Мест для больных катастрофически не хватает. Последние свободные койки могут занять уже в ближайшие часы.

Реклама

Об этом сообщила волонтер, основатель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова Facebook.

По данным Ножевниковой, с недавних пор отданная полностью для приема "ковидных" больных больница №5 на Троицкой, уже практически заполнена. Там осталось всего 10 свободных коек из 90.

В инфекционной больнице осталось две мужские койки.

В отделении горбольницы №5 на Лидерсовском бульваре — 4 места (два женских и два мужских).

Нет мест для пациентов в Одесском областном клиническом медцентре (больница водников) и в горбольнице №1.

В 10-й больнице осталось две койки для мужчин.

"Все. К вечеру мест уже думаю не будет. Ну либо выпишут еще десяток пациентов, которые придут ко мне за кислородом после выписки. Вот вам и "65 процентов загрузки", — сообщила Ножевникова.

В области, по словам Ножевниковой, ситуация не лучше. Например, волонтер сообщает, что не осталось свободных коек в Беляевской ЦРБ, а согласно справке ОГА, там есть еще 6 мест. Аналогичная путаница с местами в Черноморской горбольнице, которая, по словам Ножевниковой, полностью загружена.

"Врачи на грани. Как вам описать, что происходит в Стационарах, где один реаниматолог бежит из отделения реанимации в палаты интенсивной терапии (метров 200-300) по улице, чтобы оказать помощь пациентам, которые лежат на кислородной маске? Где одна сестра на 30 пациентов (а каждому нужно сделать капельницу, измерить сатурацию, давление и тд). Как показать, что даже в частных клиниках Уже не хватает сотрудников, а больных уже столько что листы ожидания составляют!!", – добавил волонтер.

Напомним, эпидемия коронавируса продолжает набирать обороты в Киеве — динамика заболеваемости в столице не уменьшается.

Реклама Напомним, в Украине сегодня действует карантин выходного дня. В связи с этим во всех регионах страны введен ряд ограничений. Сайт "Сегодня" напоминает о них.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама