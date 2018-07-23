В центре Одессы украли "кошку-геймера": появились фото и видео
Композиция простояла всего лишь 18 дней
В центре Одессы в ночь на 22 июля была похищена композиция "кошки-геймеру", которую установили в начале июля. Об этом в своем Facebook сообщил меценат Сергей Рудюк, финансировавший установку.
"Говорят, у кошек 9 жизней. 18 дней – столько прожила Пушинка на Маяковского свою первую жизнь", – написал он.
В свою очередь, многие пользователи сети выразили свое возмущение кражей композиции и призвали жестко наказать похитителей.
Отметим также, что скульптура была установлена в рамках проекта "200 скульптур Одесских котов".
Напомним, ранее в Киеве жертвой вандалов стала скульптура на Майдане Независимости: неизвестные оторвали голову у одного из "детей" влюбленных фонарей.
А в центре Запорожья неизвестные вандалы осквернили мемориальный комплекс жертвам Голодомора 1932-33 годов: c фигуры женщины, которая символизирует мать-Украину, скорбящую о своих детях, отбили нос.
Также мы писали, что в райцентре Дергачи Харьковской области хулиган на тракторе Т-150 свалил постамент с флагом Украины на месте, где ранее стоял памятник Ленину.
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