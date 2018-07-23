В центре Одессы украли "кошку-геймера": появились фото и видео

23 Июля 2018, 16:45

Композиция простояла всего лишь 18 дней

Фото: Думская
Фото: Думская

В центре Одессы в ночь на 22 июля была похищена композиция "кошки-геймеру", которую установили в начале июля. Об этом в своем Facebook сообщил меценат Сергей Рудюк, финансировавший установку.

"Говорят, у кошек 9 жизней. 18 дней – столько прожила Пушинка на Маяковского свою первую жизнь", – написал он.

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В свою очередь, многие пользователи сети выразили свое возмущение кражей композиции и призвали жестко наказать похитителей.

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Отметим также, что скульптура была установлена в рамках проекта "200 скульптур Одесских котов".

Напомним, ранее в Киеве жертвой вандалов стала скульптура на Майдане Независимости: неизвестные оторвали голову у одного из "детей" влюбленных фонарей

А в центре Запорожья неизвестные вандалы осквернили мемориальный комплекс жертвам Голодомора 1932-33 годов: c фигуры женщины, которая символизирует мать-Украину, скорбящую о своих детях, отбили нос.

Также мы писали, что в райцентре Дер­га­чи Харь­ков­ской об­ласти хулиган на трак­то­ре Т-150 сва­лил по­ста­мент с фла­гом Укра­и­ны на месте, где ранее стоял па­мят­ник Ле­ни­ну.
Одесса, скульптура, вандал

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Источник:

"Сегодня"

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