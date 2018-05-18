В Одессе отвалившийся от фасада здания камень проломил голову 16-летней девочке

Сегодня, 12:09

Инцидент произошел на улице Косвенной

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Одессе, отвалившийся от фасада здания камень травмировал 16-летнюю девушку. Факт госпитализации ребенка изданию 048 подтвердил главный врач областной детской больницы Валентин Гудзь.

На данный момент о состоянии ребенка и о случившемся никаких подробностей не сообщают. Но в социальных сетях уже распространилась информация о том, что инцидент произошел на улице Косвенной.

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Ссылаясь на источники в патрульной полиции, ресурс Odessa.Online сообщает, что у 16-летней девочки черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб левой теменной области и неполный перелом теменной кости.

Напомним, В историческом центре Одессы вновь обвалился элемент фасада старого здания. В этот раз пострадал дом, построенный в начале ХХ века на ул. Софиевской, 24, помещения которого занимает детская театральная школа. Сотрудники учреждения рассказали "Сегодня", что это уже не первое обрушение элементов здания.

Кроме того, мы писали, что в Одессе на улице Дерибасовской после двухдневных дождей обвалилась часть фасада здания гостиницы "Большая Московская".

Также фрагмент лепнины обвалился с фасада со здания научной библиотеки университета имени Мечникова со стороны Горсада.

А в Киеве на улице Антоновича, 14-б, рухнула старая кирпичная стена, которая находилась между двумя домами. Кирпичами было повреждено два автомобиля — BMW и Lexus, а также повреждена газовая труба низкого давления. Без газоснабжения остались обитатели четырех жилых домов. Никто из людей физически не пострадал.
травма, обрушение, фасад

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