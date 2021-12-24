В Черное море вошел французский военный корабль (фото)

Этот тип кораблей предназначен для противолодочной обороны и уничтожения надводных кораблей

В Одессу прибыл корабль ВМС Французской Республики / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 24 декабря, к одному из причалов Морского вокзала города Одессы ошвартовался фрегат Военно-Морских Сил Французской Республики "Auvergne".

Об этом сообщает ВМС ВСУ в Facebook.

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Назначение судна

Данный тип кораблей предназначен для противолодочной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника.

"Остановка в Одессе является первым входом фрегата типа FREMM "Auvergne" в морские воды Украины с момента его принятия в состав ВМС Франции в 2018 году" , – говорится в сообщении.

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Россия перекрыла 70% Азовского моря

По состоянию на 10 декабря Российской Федерацией перекрыто около 70% акватории Азовского моря. Об этом сообщило командование Военно-морских сил Украины.

"Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов есть открытой провокацией. Подобные действия агрессора демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро"", – отметили в ВМС Украины.

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