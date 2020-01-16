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В Измаиле двое мужчин голыми руками вытащили из Дуная сома величиной с человека

16 января, 03:04

Огромная рыба едва не утащила под воду одного из рыбаков

В Одесской области двое рыбаков из Измаила голыми руками вытащили из Дуная огромного сома – величиной с человека.

По словам самих рыбаков, они заметили, как по реке что-то плывет и схватили гиганта, однако тот едва не утащил под воду одного из них, сообщает "Ранок з Україною".

Несмотря на сопротивление рыбы, мужчины все-таки вытащили сома на берег. Его вес оказался около 40 килограммов.

Напомним, ранее в сети появилась фотография 140-килограммового сома, которого поймали в Украине, под Черкассами. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил Анатолий Макаренко. Кроме этого, мы сообщали, что в Одесской области браконьер незаконно выловил рыбы на два миллиона гривен.

Смотрите видео: лисы воруют богатый улов рыбаков

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рыбаки Дунай рыба Измаил одесская область сом

Источник: Сегодня

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