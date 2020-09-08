В Измаиле медсестры детдома обвинили главврача в педофилии: подробности

В Измаиле разгорелся скандал в детдоме. Медсестры обвиняют главного врача в педофилии. Они свидетельствуют, будто он развращал маленьких воспитанников.

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"Сегодня" отправились в детдом, чтобы узнать: что с детьми, и как на такие упреки реагирует сам руководитель?

Эта история так и могла остаться за стенами Измаильского специализированного дома ребенка. Если бы не его работницы. Признание о том, что главный врач учреждения якобы развращал своих маленьких воспитанников, шокировало всех.

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Зайти на территорию детдома нельзя – карантин. Поэтому одна из медсестер – Елена Бирка, выходит к корреспондентам "Сегодня" сама.

Сотрудница рассказывает, как ее коллега увидела на теле семилетней девочки странные покраснения.

"Медсестра увидела раздражение половых органов и спросила у девочки: "Ты зачем трогаешь, ты не трогай здесь ничего". Она говорит: "Это не я трогала, это Виктор Николаевич". Я поговорила конкретно с одной девочкой. Я говорю: "Виктор Николаевич трогал вас за ...?" Она говорит: "Трогал", – рассказывает медсестра Елена Бирка.

По словам медсестры, девочка сообщила, что Виктор Николаевич трогал ее за половые органы. Кроме того, пересказывает Елена слова девочки, директор расстегивал штаны и показывал свой половой орган.

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Виктор Проценко – неизменный главный врач Дома малютки. Возглавляет учреждение с самого основания – уже двадцать лет.

"Если вдруг что-то случалось, он всегда говорил: "Должны все молчать, потому что закроют Дом ребенка. И все молчали", – говорит медсестра.

Но – не в этот раз. Женщины обратились в полицию. Следователи опросили детей и тех работниц, которые написали заявление. И – все. За дело взялись местные правозащитницы. Полиция Одесской области отреагировала: под надзором прокуратуры возбудили уголовное производство. Но подозрения еще никому не вручили.

"Сейчас девочек освидетельствовано на наличие телесных повреждений, наличие факта изнасилования или каких-либо насильственных действий. Следователями назначен ряд судебных экспертиз и собираются доказательства", – сообщила заместитель начальника следственного управления ГУНП В Одесской области Инна Власова.

Правозащитница Дарья Гайдукевич говорит, что важно защитить детей.

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"Поскольку дети маленькие, им нужен специальный психолог, специальные условия. То есть, уже допущены грубейшие нарушения прав ребенка. И вот сейчас их будут опрашивать в Одессе в условиях "зеленой комнаты". И вот, обещали в ближайшее дни, что будут опрошены все дети, и отсюда следствие сдвинется с мертвой точки", – рассказала правозащитница Дарья Гайдукевич.

Резонанс дошел до Киева. Дело уже на контроле детского омбудсмена. Он говорит, что сейчас крайне важно провести психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы узнать правду от самих детей.

"Если этого не будет, то дети, особенно маленького возраста, испугаются или не захотят говорить. И если у человека, который будет осуществлять этот опрос, не будет соответствующей специальности, тогда мы не получим истинной информации от детей. Учитывая тот факт, что дети довольно часто даже такие вещи могут забыть", – говорит уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба.

Чтобы провести внутреннее расследование в заведении, власти области создали специальную комиссию.

"Сейчас мы подключили и экспертов, и психологов, и состав Нацполиции по выявлению тех обстоятельств, которые происходили в заведении. И для того, чтобы мы имели объективную картину и, если будут установлены и подтверждены те факты, то, конечно, все виновные будут наказаны", – заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

В течение этой проверки работницы детдома рассказали подробности странного поведения своего руководителя.

Волонтер Татьяна Чороба делиться деталями.

"Около пяти лет он практикует то, что он берет нескольких детей из группы, со старшей, только со старшей, и приводит к себе в кабинет. Это происходит каждый день. Перед обедом он забирает к себе в кабинет, и также забирает их на ночь. Также очень много было показаний, что в обеденное время он приходит, иногда раздевается по пояс и просто ложится с ними спать", – говорит волонтер Татьяна Чороба.

"Он как будто бы приучал нас к этому – вот я, такой хороший, добрый, я очень люблю детей и раздаю им чупа-чупсы. Кто-то верил, а я не верила, и всегда очень подозрительно относилась к этим походам", – говорит медсестра Елена Бирка.

На днях Виктора Проценко отстранили. "Сегодня" пытались услышать его версию скандала. Но в течение дня на связь он так и не вышел. Еще ранее в соцсети написал, что считает все клеветой.

"Я – врач-педиатр с многолетним опытом, сегодня должен доказывать, что да, я люблю детей! Но не так, как сегодня об этом кричат ​​те, кто забрасывает грязью и ложью. Внутренний конфликт в коллективе прорвался чьими-то грязными предположениям, которые стали поводом для скандала, раздутого общественностью и социальными сетями", – написал в соцсети Виктор Проценко.

В своей публикации Виктор Проценко обещает не прятаться и доказывать свою непричастность. Впрочем, пройти детектор лжи он решительно отказался – но об этом также рассказывают медсестры. Правозащитницы же уже нашли девочкам-сиротам адвоката. Но новая главный врач, только что назначенная вместо Проценко, и которая теперь детям – за опекуншу, от услуг защитника для детей почему-то отказалась.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как педофила разоблачили в Запорожской области.

Кроме того, мы писали о том, что в Сумской области пьяный мужчина пытался изнасиловать 12-летнюю девочку. Нападавшего задержали.

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