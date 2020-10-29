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В Одессе активистка Femen вышла на "голый протест" перед консульством Польши (фото)

29 октября, 16:19

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Женщина перебросила две вешалки через забор консульства

В Одессе активистка Femen разделась под генеральным консульством Польской Республики в знак протеста против запрета абортов в соседней стране.

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Об этом сообщает "Думская".

/ Фото: Думская

По данным СМИ, нацгравдейцы, которые охраняли территорию, спокойно отнеслись к такому протесту. Они только попросили девушку не нарушать общественный порядок и дождались окончания перформанса.

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/ Фото: Думская

Так, участница акции перебросила через забор консульства две вешалки в цветах польского флага, после чего оделась и ушла.

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/ Фото: Думская

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"Мы здесь ради польских женщин, чтобы поддержать их в праве на свободу распоряжаться собственным телом, — заявила активистка. — И пусть земля горит под ногами польского правительства, пока они не отменят этот закон".

/ Фото: Думская

Напомним, ранее такая же акция прошла в Киеве. Однако тогда обнаженную женщину сразу же задержали правоохранители.

Также мы писали, как в столице демонстрантка Femen задрала юбку перед президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой.

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Польша Одесса протест femen
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