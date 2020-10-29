В Одессе активистка Femen вышла на "голый протест" перед консульством Польши (фото)

В Одессе активистка Femen разделась под генеральным консульством Польской Республики в знак протеста против запрета абортов в соседней стране.
Об этом сообщает "Думская".
По данным СМИ, нацгравдейцы, которые охраняли территорию, спокойно отнеслись к такому протесту. Они только попросили девушку не нарушать общественный порядок и дождались окончания перформанса.
Так, участница акции перебросила через забор консульства две вешалки в цветах польского флага, после чего оделась и ушла.
"Мы здесь ради польских женщин, чтобы поддержать их в праве на свободу распоряжаться собственным телом, — заявила активистка. — И пусть земля горит под ногами польского правительства, пока они не отменят этот закон".
Напомним, ранее такая же акция прошла в Киеве. Однако тогда обнаженную женщину сразу же задержали правоохранители.
Также мы писали, как в столице демонстрантка Femen задрала юбку перед президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой.
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