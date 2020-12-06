В Одессе иностранец отравил семью: есть жертва (фото, видео)

В Одессе 33-летний мужчина отравил супружескую пару и женщину, которые пригласили его в гости.

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Как сообщает ГУ НП в Одесской области, супружеская пара пригласила к себе домой подругу и знакомого – уроженца одной из стран Закавказья, чтобы их познакомить. Во время застолья компания употребляла алкоголь, который принес с собой гость.

"Женщин начало клонить в сон, а проснувшись утром с ощущением недомогания, они увидели бездыханное тело хозяина дома. Гостя в квартире не было, а вместе с ним исчезли три мобильных телефона, золотые украшения, деньги и банковские карты", – говориться в сообщении.

Мужчину задержали в арендованной им квартире. Там же нашли и похищенные украшения. Местонахождение остального имущества еще устанавливается. В прошлом месяце суд отпустил подозреваемого под круглосуточный домашний арест за имущественные преступления.

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На данный момент он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Полицейские квалифицировали действия иностранца как разбой и умышленное убийство из корыстных побуждений. Причину смерти хозяина жилья установят после судмедэкспертизы. Для того чтобы найти в организме пострадавших ядовитые вещества, у них отобрали биологические образцы.

Как сообщалось ранее, в России 26-летняя фотомодель Лилия Судакова жестоко расправилась с мужем-изменщиком. Теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, ранее в Свердловской области РФ 31-летнюю россиянку задержали по подозрению в убийстве собственного новорожденного ребенка.

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