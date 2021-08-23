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В Одессе иностранец в футболке цветов флага РФ провоцировал драку на Потемкинской лестнице

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
23 августа, 18:18
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Мужчина не реагировал на требования правоохранителей прекратить хулиганство, а во время задержания пытался сбежать
Копы поймали мужчину. Фото: коллаж "Сегодня"
Копы поймали мужчину. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе на Потемкинской лестнице иностранец устроил провокации во время церемонии, приуроченной ко Дню украинского флага. Мужчина вел себя вызывающе и провоцировал конфликт с присутствующими.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Полицейские привлекают к административной ответственности 26-летнего иностранца за нарушение общественного порядка во время торжеств в центре Одессы", - сказано в сообщении.

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Мужчина не реагировал на требования правоохранителей прекратить хулиганство, а во время задержания пытался сбежать. Сейчас иностранец предоставляет по этому поводу объяснения в отделе полиции.

Задержание мужчины. Фото: пресс-служба Нацполиции
Задержание мужчины. Фото: пресс-служба Нацполиции

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В отношении нарушителя будут составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Российская пропаганда

Ольга Скабеева – одна из главных российских пропагандисток, недавно она сравнила Украину с "Талибаном" и угрожала разрывом отношений.

Неудивительно, что песня "Путин х*йло" в исполнении украинских военнослужащих на репетициях парада ко Дню Независимости вызвала у пропагандистки истерику.

Также мы сообщали, что Скабеева вновь вспомнила свои утверждения о "батальонах геев", которые Вооруженные силы Украины якобы "отправляют воевать на Донбасс". При этом вопрос, зачем это украинцам, озадачил ее саму.

Ранее мы писали:

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