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В Одессе из обсервации вышли 15 человек и кот по кличке Кошмар

15 апреля, 14:51

Руслан Ровик

Среди "туристов" оказались жители нескольких областей Украины и гражданин США

В Одесской области закончилась обсервация для 15 человек, которые прибыли из Грузии. Среди них есть ребенок, а также кот по кличке Кошмар.

Как сообщили журналисты "Украинской службы информации", на изоляцию людей разместили в санатории "Портовик" города Южный.

Все 15 человек на пароме прибыли из Грузии, среди них оказались жители Одесской, Запорожской, Харьковской и Сумской областей, а также один гражданин США украинского происхождения.

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"Мы с мужем ездили в гости к его сослуживцу. Билеты покупали заранее, возвращаться должны были 13 марта. Мы вначале негативно отнеслись к обсервации. Мы были готовы к самоизоляции, но дома. Но здесь нас приняли хорошо. У нас был балкон с видом на море", - рассказала харьковчанка по имени Ольга.

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Вместе с хозяином на самоизоляции оказался и кот по кличке Кошмар.

"К моему коту все привязались. Он у меня ласковый. А в Грузии я работал, но из-за карантина фактически остался без работы", - рассказал Ярослав из Сумской области.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, как во многих странах устраивают флешмобы в знак благодарности врачам,которые борются с коронавирусом.

Кроме того, мы писали о том, как трогательно в Италии встретили украинских медиков,которые приехали помочь итальянским коллегам бороться с инфекцией. В частности, на двери гостиницы, где разместились украинские медики, итальянцы на украинском написали "Дякуємо", украсив надпись желто-голубыми лентами. А в одном из бизнес-центров Неаполя итальянцы на всю громкость включили украинскую песню в знак благодарности украинцам.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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