В Одессе в связи со смертью Жванецкого объявили траур

В связи со смертью выдающегося писателя-сатирика Михаила Жванецкого в Одессе 7 ноября официально объявлено днем траура.

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Как сообщила пресс-служба Одесского горсовета, соответствующее распоряжение подписал мэр города Геннадий Труханов.

В память о Жванецком на зданиях его родного города приспустят флаги с траурными лентами. Также власти рекомендуют одесским организациям ограничить использование музыки и отменить развлекательные мероприятия.

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На сайте уточнили, что Михаил Жванецкий был выдающимся одесситом, который прославил город на весь мир, Почетным гражданином Одессы, народным артистом Украины а также президентом Всемирного клуба одесситов.

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Недавно президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть легендарного сатирика Михаила Жванецкого.

Также "Сегодня" писали, каким был Михаил Михайлович Жванецкий и за что его любили зрители.

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