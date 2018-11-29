В Одессе копы устроили рейд по нелегальным АЗС

У незаконных пунктов нет документов, безопасных резервуаров для топлива и огнетушителей

Одесские правоохранители объявили месяц "охоты" за нелегальными заправочными пунктами. Только в ноябре они обнаружили в регионе восемь заправок, которые незаконно торговали дизельным топливом, газом и бензином.

На днях одну из таких станций ликвидировали на территории села Великодолинское, что в Овидиопольском районе. Как рассказали нам в пресс-службе облпрокуратуры, там обнаружили почти 10 тонн дизтоплива, 4 тонны бензина, 5,5 тонны сжиженного газа, автозаправочные колонки и две цистерны с остатками топлива.

В целом за месяц сотрудники правоохранительных органов изъяли более 86 тонн дизеля и бензина, а также более 15,5 тонны сжиженного газа.

В пресс-службе ведомства поясняют, что у большинства таких заправок похожие проблемы: отсутствуют документы и первичные средства пожаротушения, не оборудованы резервуары для безопасного хранения топлива.

"Бывают случаи, когда заправка находится достаточно близко к другим объектам. Если что-то взорвется, могут погибнуть люди. Это, безусловно, огнеопасно", — подчеркнули в пресс-службе.

Пока по всем выявленным случаям проводят досудебное расследование по статье 272 УК Украины "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью". Виновникам грозит штраф или же ограничение свободы на срок до трех лет.

Тем же, кто пользуется услугами таких станций, правоохранители советуют задуматься о последствиях использования такого топлива для транспорта. Сейчас его качество и возможное негативное влияние на машины проверяют в рамках экспертиз.

Впрочем, водители, с которыми нам удалось пообщаться, нелегалам не доверяют. Так, владелица легковушки Hyundai Мария рассказала нам, что заправляет свое авто только на легальных автозаправках, так как качество бензина там лучше и он расходуется медленнее. Вторит ей и одессит Алексей с 25-летним стажем вождения: "Дешевое топливо не полностью сгорает и выбрасывается в воздух. Так и двигатель быстрее изнашивается, и расход больше".

ЗА МЕСЯЦ КУПИЛИ 149 ЦИСТЕРН БЕНЗИНА

Согласно статистике, в октябре жители области купили на АЗС 9200 тонн бензина, 5200 тонн дизтоплива и 2500 тонн сжиженных газов (пропана и бутана). Для сравнения: чтобы транспортировать такое количество бензина, например, по железной дороге, понадобятся около 149 четырехосных цистерн. Что касается запасов топлива на начало ноября, то тут в облуправлении статистики насчитали 2400 тонн бензина, 11 800 тонн дизтоплива и 100 тонн сжиженного газа. К слову, по данным Минфина, сейчас в области бензин продают в среднем по 31,51 грн за литр, дизтопливо по 31,33 грн, а газ по 16,08 грн.

Напомним, харьковская "королева бензоколонки" открыла нелегальную АЗС. У харьковчанки изъяли топливо и оборудование на полмиллиона гривен.

Ранее мы писали о том, что в Украине началась "бензиновая лихорадка". При этом ожидалось, что подорожание бензина приведет к подорожанию продуктов и проезда.