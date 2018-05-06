В Одессе мошенники вымогали деньги от имени прокуратуры
Дельцы звонили в больницы и требовали вознаграждение
В Одессе мошенники звонили от имени руководства прокуратуры области в медицинские учреждения и требовали деньги. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.
"Мошенники обманывают сотрудников медицинских учреждений Одессы, звоня от имени руководства прокуратуры области и незаконно требуют вознаграждение. За эти средства дельцы предлагают помочь в решении вопросов по устранению возможных нарушений Закона в деятельности медучреждений", – говорится в сообщении.
На данный момент правоохранители работают над установлением местонахождения преступников и прекращением их деятельности. В свою очередь, прокуратура Одесской области начала расследование по факту мошеннических действий.
А в Киевской области мошенники работали под видом газовщиков. Неизвестные требовали у людей деньги за якобы проверку дымоходов, а тем, кто отказывается платить, угрожали отрезать газ.
Ранее мы сообщали, что в Киеве появились мошенники, которые притворяются работниками "Киевводоканала". Как сообщили в пресс-службе "Киевводоканала", в последнее время в контакт-центров предприятия поступают жалобы о мошенничестве по процедуре опломбирования счетчиков и их передачи на коммерческий учет.
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