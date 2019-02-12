В Одессе мужчина устроил стрельбу: есть раненый
Стрелку грозит от трех до семи лет лишения свободы
В Одессе возле развлекательного заведения мужчина открыл стрельбу и ранил одного из посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Инцидент произошел возле одного из развлекательных заведений на улице Семена Палия. Как выяснилось, злоумышленник был пьян и ему показалось, что один из посетителей слишком грубо разговаривал с его другом. После этого выпивший мужчина открыл стрельбу против "обидчика". 28-летний местный житель получил ранения в живот, его госпитализировали. После этого вооруженный злоумышленник скрылся.
На данный момент полицейские разоблачили и задержали стрелка. Мужчина оказался местным, у него изъяли и направили на экспертизу пистолет "Флобер".
"Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С ним проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения", – рассказали в полиции и отметили, что ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, недавно генеральный прокурор Юрий Луценко выступил за легализацию оружия в Украине. По его словам, у людей слишком много оружия на руках – от 3 до 5 миллионов единиц – и его практически невозможно обнаружить и изъять. Поэтому, по его словам, нужно узаконить его и он назвал условия для разрешения на ношение "огнестрела".
Как известно в Украине уже давно муссируется тема разрешения вооружаться украинцам. Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" рассказывал обо всех "за" и "против" и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев.
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