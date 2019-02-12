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В Одессе мужчина устроил стрельбу: есть раненый

Вчера, 14:18

Стрелку грозит от трех до семи лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области.
В Одессе мужчина устроил стрельбу: есть раненый //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2bb/391/5c62bb391d88e.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2bb/391/5c62bb391d88e.jpeg Одесса Стрелку грозит от трех до семи лет лишения свободы

В Одессе возле развлекательного заведения мужчина открыл стрельбу и ранил одного из посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел возле одного из развлекательных заведений на улице Семена Палия. Как выяснилось, злоумышленник был пьян и ему показалось, что один из посетителей слишком грубо разговаривал с его другом. После этого выпивший мужчина открыл стрельбу против "обидчика". 28-летний местный житель получил ранения в живот, его госпитализировали. После этого вооруженный злоумышленник скрылся.

На данный момент полицейские разоблачили и задержали стрелка. Мужчина оказался местным, у него изъяли и направили на экспертизу пистолет "Флобер".

"Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С ним проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения", – рассказали в полиции и отметили, что ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, недавно генеральный прокурор Юрий Луценко выступил за легализацию оружия в Украине. По его словам, у людей слишком много оружия на руках – от 3 до 5 миллионов единиц – и его практически невозможно обнаружить и изъять. Поэтому, по его словам, нужно узаконить его и он назвал условия для разрешения на ношение "огнестрела".

Как известно в Украине уже давно муссируется тема разрешения вооружаться украинцам. Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" рассказывал обо всех "за" и "против" и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев.

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Тег Одесса, задержание, стрельба, раненый

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