В Одессе мужчина устроил стрельбу: есть раненый

Стрелку грозит от трех до семи лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одессе мужчина устроил стрельбу: есть раненый //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2bb/391/5c62bb391d88e.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2bb/391/5c62bb391d88e.jpeg 2019-02-12T14:18:00+02:00 Одесса Стрелку грозит от трех до семи лет лишения свободы

В Одессе возле развлекательного заведения мужчина открыл стрельбу и ранил одного из посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.





Инцидент произошел возле одного из развлекательных заведений на улице Семена Палия. Как выяснилось, злоумышленник был пьян и ему показалось, что один из посетителей слишком грубо разговаривал с его другом. После этого выпивший мужчина открыл стрельбу против "обидчика". 28-летний местный житель получил ранения в живот, его госпитализировали. После этого вооруженный злоумышленник скрылся.

На данный момент полицейские разоблачили и задержали стрелка. Мужчина оказался местным, у него изъяли и направили на экспертизу пистолет "Флобер".

"Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С ним проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения", – рассказали в полиции и отметили, что ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, недавно генеральный прокурор Юрий Луценко выступил за легализацию оружия в Украине. По его словам, у людей слишком много оружия на руках – от 3 до 5 миллионов единиц – и его практически невозможно обнаружить и изъять. Поэтому, по его словам, нужно узаконить его и он назвал условия для разрешения на ношение "огнестрела".

Как известно в Украине уже давно муссируется тема разрешения вооружаться украинцам. Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" рассказывал обо всех "за" и "против" и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе мужчина устроил стрельбу: есть раненый". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.